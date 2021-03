Richard Gilliland: Der Serien-Star ist tot

Richard Gilliland war im Laufe seiner Karriere in über 80 Serien- und Filmproduktionen zu sehen. So spielte er u.a. in "Desperate Housewives", "Die Straßen von San Francisco", "Mord ist ihr Hobby" und "Dexter". Den meisten wird der Schauspieler jedoch durch seine Rolle als Nick Holden in "Criminal Minds" bekannt sein. Jetzt müssen die Fans Abschied nehmen...