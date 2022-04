Rihanna: Hochschwanger sitzen gelassen! Schwere Vorwürfe gegen ihren Freund

Bittere Klatsche für Rihanna

ASAP ist zwar gegen eine Kaution in Höhe von 550 000 Dollar aktuell auf freiem Fuß. Doch er muss mit einer langen Haftstrafe rechnen, sollten die Vorwürfe stimmen. Denn er ist bereits vorbestraft! 2019 wurde er nach einer Schlägerei zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt. Ein Albtraum für die hochschwangere Rihanna, die sich die bevorstehende Geburt anders vorgestellt hatte. Im schlimmsten Fall wird ASAP nun nicht mal dabei sein können, wenn ihr gemeinsames Kind das Licht der Welt entdeckt: ASAP darf die USA vorerst nicht mehr verlassen – und Rihanna dürfte in ihrem Zustand auch nicht mehr in einen Flieger steigen wollen.

Und wenn das Baby da ist? Wie es dann weitergehen soll, wird Rihanna jetzt schlaflose Nächte bereiten: Ist ein um sich schießender Schlägertyp der Richtige, um gemeinsam ein Kind großzuziehen? ASAPs Verhaftung ist ohnehin nicht der einzige Schock für Rihanna. Rund eine Woche zuvor sorgte ein Tweet für Aufsehen, in dem Fashion-Influencer Louis Pisano behauptete, ASAP hätte Rihanna mit einer Freundin von ihr betrogen. Besagte Freundin ist die in Paris lebende Schuhdesignerin Amina Muaddi, die schon früher etwas mit ASAP gehabt haben soll, so Pisano. Im März hätten sie die Affäre wieder aufleben lassen. Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, Muaddi dementierte daraufhin. Zu spät für Rihanna, ihr Kopfkino lief da bereits: Steckt in den Anschuldigungen vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit? Schließlich wurde ASAP schon 2017 während seiner Beziehung mit Kendall Jenner eine Affäre mit dem Reality-Sternchen Tahiry Jose nachgesagt. So richtiges "Daddy-Material" scheint ASAP also wirklich nicht zu sein …

