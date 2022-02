Rihanna: Juhu, neue Schwangerschaftsdetails enthüllt!

Die einen verschicken Karten an Freunde und Familie, die anderen verkünden die frohe Botschaft auf Instagram – aber wie Rihanna tat’s noch keine: Die Sängerin zeigte nämlich einfach mit einer aufgeknöpften Steppjacke ihren neuen Familienstand an, gönnte der Welt trotz eisiger New Yorker Minusgrade einen ersten Blick auf ihre süße Babykugel!

