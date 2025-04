Roaya Soraya: Freundschafts-Aus über WhatsApp - jetzt rechnet sie ab!

Reality-Star Roaya Soraya (34) kündigte bereits an, sich erst nach dem Finale der "Couple Challenge" zum aktuellen Stand ihrer Freundschaft zu Dilara Kruse (33) zu äußern. Jetzt, nach dem Finale am Mittwoch-Abend, ist es so weit: Sie bricht ihr Schweigen. Und was sie über ihre einstige Freundin und Teampartnerin Dilara in einem Youtube-Interview mit "Dennys Trash Highlights" erzählt, lässt tief blicken. Von Harmonie, Vertrauen und Gleichberechtigung ist keine Spur mehr. Stattdessen spricht Roaya von Abhängigkeit, emotionaler Erpressung – und einer WhatsApp-Trennung, die es in sich hat.