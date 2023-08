Robbie Robertson: Der "The Band"-Musiker ist tot

Robertson erblickte im Juli 1945 in Toronto das Licht der Welt. Bekanntheit erlangte er durch die Band "The Band", die Bob Dylan begleitete. Er arbeitete nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Songwriter. Er schrieb Stücke wie "The Weight" und "The Night They Drove Old Dixie Down". Außerdem war er an vielen Musikstücken für Filme beteiligt, darunter "The Wolf of Wall Street" und "Shutter Island".

Mit seiner Band wurde Robertson 1994 in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen. Im "Rolling Stone" Magazin wurde der Musiker außerdem auf Platz 45 der besten Songwriter aller Zeiten gesetzt. Eine große Ehre!

Auch von diesen Stars mussten wir uns 2023 für immer verabschieden: