Doch es ist nicht nur sein Vater, der Robbie Sorgen macht. Auch seine geliebte Mutter Janet (77), die für ihn "der Fels in der Brandung" war, verändert sich. Bei seinem Konzert in Leipzig zeigte sich, wie nah ihm das alles geht, als er zwischen seinen Party-Krachern plötzlich ganz emotional wurde. "Meine Mutter hat Demenz", sagte er. "Und sie weiß nicht mehr, wer ich bin." Ein Moment, der Gänsehaut hinterließ. "Sie ist die wichtigste Frau in meinem Leben und wird es immer sein", so Robbie über Janet. Jetzt ist es an ihm, da zu sein – für sie, für seinen Vater, für seine Familie.