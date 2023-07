Robbie Williams: Schock-Diagnose! So sehr hat er zu kämpfen

Plötzlich bleibt Robbie Williams einfach die Luft weg! Mitten im Konzert muss der Sänger abbrechen, kann seine Performance nicht durchziehen. Auf dem "Pinkpop"-Festival letzte Woche ist der 49-Jährige auf einmal so außer Puste, dass er nicht weitermachen kann. "Ich bin fertig", wendet er sich an die Fans. "Es ist nicht das Alter, es ist Long Covid!" Seit einem Corona-Infekt vor zwei Jahren leidet er wie viele andere an der rätselhaften Erkrankung: Trotz überstandener Infektion kämpft er noch immer mit den Symptomen. Eine Behandlung, die die Ursache von Long Covid selbst bekämpft, gibt es aktuell nicht – die Erkrankten müssen also mit den Beschwerden leben, bis sie sich irgendwann hoffentlich von alleine bessern.