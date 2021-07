Suzzanne Douglas: Der Serien-Star ist tot!

Suzzanne Douglas war seit den 80er-Jahren nicht mehr von den TV-Bildschirmen wegzudenken. Den meisten wird die Schauspielerin durch ihre Rolle als Jerri Peterson in der Sitcom "The Parent Hood" bekannt sein. Es folgten Auftritte in "Law & Order", "The Good Wife" und "Bones". Zuletzt war Suzzanne in der Netflix-Serie "When They See Us" zu sehen. Jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen...