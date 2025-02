Robert Habeck: Enthüllt! So tickt er wirklich

Er ist Grünen-Politiker, Bestsellerautor und Kanzler-Kandidat – doch wie tickt Robert Habeck eigentlich abseits der politischen Bühne? "Das neue Blatt" wirft einen Blick auf das bisher unbekannte Familienleben des 55-Jährigen.

Während seines Studiums in Freiburg verliebte sich Robert Habeck in die Schriftstellerin Andrea Paluch (54). Gemeinsam zogen sie nach Hamburg, wo sie zunächst im Stadtteil Rotherbaum lebten. Doch mit der Geburt ihres ersten Sohnes Jakob im Jahr 1996 entschieden sich Robert Habeck und Andrea, der Großstadt den Rücken zu kehren. "Eine Wohnung für drei Personen war für uns unerschwinglich, also zogen wir aufs Land, wo Wohnraum um ein Drittel billiger ist", erzählen die beiden. Nach Jakob folgten die Zwillinge Konrad und Anton (heute 25) sowie der jüngste Sohn Oskar (22). Ein weiterer Umzug führte die Familie an die deutsch-dänische Grenze – eine Entscheidung, die ihre Lebensweise bis heute prägt. Die dänische Kultur wurde Teil des Alltags, und die Kinder wuchsen zweisprachig auf. "Meine Söhne sind heute wahrscheinlich mehr dänisch als deutsch", verrät Habeck. Geburtstage werden mit dänischen Flaggen gefeiert, und alle sprechen fließend Dänisch.