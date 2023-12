Robert Habeck & Andrea Paluch: Bleibt ihre Liebe jetzt auf der Strecke?

Auf die Frage, ob es im Hause Habeck nur noch um Politik ginge, antwortet Andrea Paluch in einem Interview mit "nd.Aktuell" kurz und knapp mit: "Ja." Es klingt resigniert. Vor zwei Jahren wurde Robert Habeck zum Vizekanzler vereidigt. Seitdem hat sich die Welt komplett verändert. Krisen und Kriege rauben dem Politiker den Schlaf, der einstige Superstar der Grünen steht pausenlos unter Beschuss wegen seiner Klima- oder Heizgesetze. Ein Job, der einsam macht. Aber niemals würde er sein Amt freiwillig niederlegen.

Zu viel für Andrea! Sie hat die Nase voll vom abwesenden Gatten. Zu oft saß sie in den letzten Monaten allein am Frühstückstisch in Flensburg, weil ihr Mann mal wieder um die Welt jettete. Und wenn Robert dann nach Hause düst, spricht er nicht mehr mit ihr über das gemeinsame Lieblingsthema Literatur, sondern nur über SEINEN Job.