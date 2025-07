Robert Habeck: Lässt er seine Frau wieder im Stich?

Noch hält sie durch. Noch zeigt sich Andrea Paluch loyal und differenziert. "Als Ehefrau sage ich zu ihm: 'Bleib mal wieder zu Hause.' Als Wählerin: ‚Mach mal weiter.'" Es ist ein bemerkenswerter Spagat zwischen Loyalität und Einsamkeit. Doch wie lange trägt eine Beziehung diesen Rhythmus mit? Wie oft lässt sich Liebe zurückstellen, ohne dass sie an Kraft verliert? Jetzt, da er die große Bühne der Politik verlässt, wäre Zeit für seine Andrea, für das Zuhause, für all das, was zu lange hintangestellt wurde. Doch Robert Habeck hat sich wohl gegen das Private entschieden. Was er dabei womöglich übersieht: Eine Ehe ist kein Wochenendprojekt. Wer zu lange wegbleibt, riskiert, dass das, was zu Hause auf ihn wartet irgendwann nicht mehr da ist. In Kalifornien will er über globale Krisen sprechen. Vielleicht muss er bald auch privat darüber reden. Denn wenn man der Frau, die einen liebt, über Jahre hinweg mehr Abwesenheit als Nähe zumutet, kann aus einer Distanz ein Riss werden. Und aus einem Riss – ein Abschied.