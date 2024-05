Robert Habeck: Liebesflaute beim Wirtschaftsminister? Seine Frau geht ihren eigenen Weg

Seit 2021 ist der Grünen-Politiker Vizekanzler in Berlin und beruflich im Dauerstress. Aber anstatt ihm hinterherzujammern, weil Robert nur noch um die Welt jettet, macht die Schriftstellerin das Beste aus der Situation: Sie genießt die Zeit im Flensburger Heim ohne ihn! Es gibt keine Diskussion darüber, wer den Müll rausbringt, einkauft oder was abends auf den Tisch kommt. Andrea entscheidet allein. Und vermisst ihn wirklich nicht. Der Grund? Früher hat das Paar zusammen Romane verfasst und verbrachte viel Zeit miteinander. "Als wir zusammen geschrieben haben und Kinder hatten, waren wir ja immer, also 24 Stunden am Tag gemeinsam zu Hause. Das war sehr eng und intensiv", erinnert sich Paluch. "Ich habe das Gefühl, dass sich unser Zeitkonto dabei dermaßen gefüllt hat, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir uns mal nicht so regelmäßig sehen. Wir sehen uns noch genug."