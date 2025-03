Robert Habeck: Nach dem Wahl-Debakel! Neustart ins Glück

Endlich kann Robert Habeck sich Zeit für das nehmen, was wirklich zählt: Familie und Freunde! Statt Termin-Stress stehen nun Strandspaziergänge an der Ostsee auf dem Programm. Oder vielleicht ein spontaner Kurztrip nach Dänemark, wo seine vier erwachsenen Söhne leben? Oder noch besser – eine Rückkehr zu alten Leidenschaften: Bücher schreiben mit Andrea.

Für sie wäre das die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. "Allein schreiben ist nicht so freudvoll", gestand sie mal in einem Interview. Und sollte Robert das Rampenlicht vermissen, ruft er TV-Star Barbara Schöneberger (51) in Berlin an. Die Moderatorin und der Sonnyboy von der Küste verstehen sich verdammt gut. "Wir sind Fans voneinander", verriet Babsi mal verschmitzt in einer TV-Show. Sie würde jubeln vor Freude, mit Robert ein neues Projekt zu starten.

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Podcast: "Politik & Puderzucker" oder "Robert, reich mir die Waffel"? "Manchmal verspüre ich das Bedürfnis, mich aus diesem Getöse zurückzuziehen (…) die Tür von Innen abzuschließen und mich um meine Familie, meine Frau, meine Söhne zu kümmern", schrieb er in seinem letzten Buch. Jetzt hat Robert Habeck die Gelegenheit dazu.