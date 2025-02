Robert Habeck: Angst um seine Familie?

Im aktuellen Wahlkampf rücken Robert Habecks Frau und die vier Söhne erneut stärker in den Fokus – wohl sehr zum Leidwesen der Familie. Andrea Paluch (54) lebt zurückgezogen im hohen Norden und schätzt die Ruhe fernab des Rampenlichts. Auch zu den Söhnen, die in Dänemark leben, hat sie es nicht weit. Bereits früh hatten die Jungs sich für ein Leben jenseits der Grenze entschieden. Als Robert Habeck seine politische Laufbahn bei den Grünen in Flensburg begann, zogen die Söhne in ein dänisches Internat. Fast so, als hätten sie geahnt, dass ihr Vater eine steile Karriere vor sich hatte – und sie besser im kleinen Königreich fernab des Polit-Rummels ihre Ruhe finden würden.

Jakob (28) arbeitet heute als stellvertretender Notfallinspektor in Kopenhagen und hat sich dort als Katastrophenschutz-Experte einen Namen gemacht. Die Zwillinge Konrad und Anton (25) sowie Oskar (22), blieben ebenfalls nach ihrer Schulzeit in Dänemark. Doch wie würde sich die Kanzlerschaft auf Roberts kleines Familienparadies auswirken? Andrea könnte sich wohl kaum vorstellen, als Kanzlergattin ins trubelige Berlin zu ziehen. Auch die Söhne, die ihr zurückgezogenes Leben in Dänemark sehr schätzen, wären von der öffentlichen Aufmerksamkeit betroffen und bräuchten möglicherweise besonderen Schutz. Die Herausforderungen wären enorm. Nach den Anfeindungen, die Robert Habeck während der Bauernproteste in Nordfriesland im vergangenen Jahr erlebte, spielte der Vizekanzler mit dem Gedanken, aufzuhören. Seine Frau war dagegen. "Die Antwort von ihr war: nein!", so Habeck. Andreas Liebe verleiht ihm Kraft. Egal, was passiert!