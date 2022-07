Roberto Blanco: "Dschungelcamp"-Hammer

In der "MDR"-Talkshow "Riverboat" geriet Roberto Blanco jetzt in Plauderlaune und erläuterte, dass er von "RTL" als heißer Kandidat fürs "Dschungelcamp" gehandelt wird. Doch wie der "Ein bisschen Spaß muss sein"-Interpret ergänzt, würde er für ein Geld der Welt in die australische Wildnis gehen! So berichtet Roberto: "Die haben mir ein Riesenangebot gemacht für diesen Dschungel in Australien. Weißt du, wie viel sie mir angeboten haben? 300.000 netto für zehn Tage. Da habe ich gesagt: 'Mach ich nicht.'" Hoppla! Eindeutige Worte, die zeigen: Der Sender kann den Sänger noch nicht mal mit einer ordentlichen Stange Geld vom Dschungel überzeugen. Ob Roberto seine Meinung wohl nochmal ändern wird? Wir können gespannt sein ...