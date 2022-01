Patricia Blanco: Erschütternde Beichte! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Patricia platzt der Kragen

"Was sich da teilweise auf meinem Instagram-Profil befindet... Leute, wenn ihr nicht bald verschwindet von meiner Seite... Bei mir geht es jetzt in eine Dimension, muss ich sagen, das geht mir auch zu weit langsam", feuert Patricia. "Hier nehmen sich Leute Dinge raus. Ich denke, das sind auch Feinde im Umfeld, wo ich mich bewege. Ich weiß, ich bin in manchen Kreisen nicht die beliebteste Person, weil ich ja auch ein Wahrheitsdetektor bin. Ich weiß das alles und ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Ich bin wie ich bin und das werdet ihr nicht verändern, nur weil ihr mich da auf Instagram fertig machen wollt teilweise. Und ich finde es langsam echt unverschämt, Leute."

Die fiesen Nachrichten haben ihre Spuren hinterlassen. "Es fängt langsam echt an, mir auf den Zeiger zu gehen. Alles geht mir auf den Zeiger. Ich weiß nicht, wie ich dargestellt worden bin über die Jahre. Ich bin trotzdem ein Mensch. Ich habe auch meine Lebensberechtigung. (...) Es ist mir mittlerweile echt scheißegal, was jeder über mich denkt!"

