Rock am Ring oder Fusion? Was deine Festival-Auswahl über dich verrät

Auch in diesem Jahr zieht es wieder tausende von Menschen vor die Festivalbühnen und auf die Zeltplätze. Doch inzwischen ist die Auswahl an verschiedenen Festivals so groß, dass es schon fast unmöglich ist, alle coolen mitzunehmen. Oft bleibt man seinem Lieblingsfestival deshalb einfach treu. Was dein Lieblingsfestival über dich verrät, erfährst du hier.