Roger Whittaker (†87): Seine Witwe hat alles verloren

In dieser idyllischen Villa im malerischen südfranzösischen Dorf Montaigu de Quercy, wollte Roger Whittaker den Lebensabend mit seiner geliebten Frau verbringen – doch das Schicksal hatte andere Pläne. Im vergangenen Jahr starb der Sänger im Alter von 87 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Nun muss seine Witwe Natalie auch noch die schöne Villa verkaufen, in der sie mit ihm so wundervolle Zeiten verbracht hat. Sie hat alles verloren.