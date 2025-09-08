Roland Kaiser: Fiese Attacke! Wie lange macht er das noch mit?
Roland Kaiser gehört zu den Superstars der Schlagerwelt. Doch zuletzt bekommt er immer wieder sein Fett weg …
Ohne seine Fans wäre Roland Kaiser (73) heute nicht dort, wo er ist – ganz oben. Er selbst sagt: „Sie sind es, die mich immer wieder motivieren, weiterzumachen.“ Doch jetzt muss er erleben, wie schnell sich die Stimmung drehen kann. Plötzlich gehen die Fans auf ihn los – mit bösen Anfeindungen!
Roland Kaiser wird böse angefeindet
Unter einem seiner Instagram-Posts heißt es etwa: „Nervt nur noch – der Kaiser überall! Roter Teppich, Talkshow…“ Und ein anderer schreibt enttäuscht über ein Konzert: „Supereng und superleise. Da kam kaum Stimmung auf.“
Dabei gibt Roland alles, um seinem Publikum nahe zu sein – er organisiert regelmäßig Gewinnspiele, zeigt sich volksnah und herzlich. Doch selbst das kommt nicht bei allen gut an.
Als er Tickets für seinen Auftritt in Köln verloste, kam der nächste Vorwurf: „Das ist so kurzfristig und nur für Fans, die in der Nähe von Köln wohnen, machbar. Sehr schade, dass auf diese Weise Fans benachteiligt werden!“
Er erntet für alles negative Kommentare
Ganz gleich, was er tut – irgendjemand nörgelt immer. Auch seine Musik bleibt nicht verschont. Nachdem er einen Song von Rosenstolz coverte, hieß es: „Furchtbar gesungen!“ Und sogar seine Fanartikel bekommen ihr Fett weg: „Die Bauchtasche sieht schon sehr ‚nuttig‘ aus.“
Alles harte Worte für einen Künstler, der seit Jahrzehnten mit Herzblut auf der Bühne steht. Zum Glück gibt es noch die treuen Fans, die sich von all dem nicht beirren lassen: „Der Kaiser forever!“, schreiben sie. Und man kann sicher sein – für sie wird Roland auch weiterhin alles geben.
