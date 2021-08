Roland Kaiser: Jetzt ist es offiziell

Wie Roland Kaiser nun via "Instagram" berichtet, haben seine Fans nun ENDLICH die Möglichkeit, ihr Idol schon bald wiederzusehen! So berichtet er: "Liebe Freunde, mein gesamtes Team und ich sind sehr glücklich, dass wir ab Ende August endlich wieder live auf der Bühne stehen und die Rückkehr zur Kultur mit Euch feiern können." Er ergänzt: "Für das baldige Wiedersehen mit Euch allen hat mein Live-Team die logistische Herausforderung angenommen und meine Band und ich freuen uns sehr, dass sich endlich etwas bewegt." Wow! Das so eine Nachricht von seiner treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie euphorisiert: "Es ist gut, dass es mit Kultur und Musik weitergeht. Die Seele freut sich." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...