Roland Kaiser: Klinik-Drama! Die Ärzte bangten um sein Leben

Monatelang hatte der Entertainer darauf gewartet, dass ihm eine neue Lunge transplantiert wird. Er und seine Familie hofften auf ein Wunder. Denn leider stand es nicht gut um den Sänger. Im Sommer 2000 erhielt er die erschütternde Diagnose COPD – eine lebensbedrohliche Lungenkrankheit.

Zehn Jahre stand er weiterhin auf der Bühne, lebte sein Leben. Bis es nicht mehr ging. 2010 musste er ein Konzert wegen starker Atemprobleme abbrechen. „Ich habe gemerkt, du kannst jetzt machen, was du willst, du schaffst es nicht mehr“, erinnert er sich in der ZDF-Doku „Mensch Roland Kaiser!“. Der Künstler war am Ende seiner Kräfte!