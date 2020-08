Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine drei Kinder

Mit 60 Auftritten in der "ZDF-Hitparade" ist Roland Kaiser bis heute der meistgesehene Gast in der Geschichte der beliebten Schlagershow. Ganz nebenbei räumte der Rekordbrecher im Laufe seiner 40-jährigen Karriere diverse Goldene Schallplatten ab, schrieb Kinderbücher und stand als Schauspieler vor der Kamera. Roland Kaiser ist wandelbar wie ein Chamäleon. Kein Wunder also, dass der Schlagerstar zu Hause problemlos in die Rolle des fürsorglichen Familienvaters schlüpft. Mittlerweile kommen seine drei Kinder jedoch ziemlich gut ohne ihn klar!