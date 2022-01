Roland Kaiser: Liebeshammer! Jetzt sollen es alle wissen!

Wie Roland Kaiser nun erklärt, sind er und seine Frau Silvia so verliebt wie am ersten Tag ihres Kennenlernens. So offenbart er nun in der "NDR"-Talkshow "3nach9": "Wir sind jetzt seit 26 Jahren fast verheiratet und wir leben ein wunderbares Liebesleben ohne große Probleme. Wir reden miteinander und wir achten uns und respektieren uns und berühren uns und nehmen uns auch in den Arm." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Roland gewähren und zeigen: Roland und Silvia sind das Traumpaar schlechthin! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...