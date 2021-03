Roland Kaiser nach 25 Jahren Ehe: Jetzt rückt er mit der Wahrheit raus

Gerade feierte das Paar Silberhochzeit. Auch nach 25 Jahren spürt der Schlagersänger die Schmetterlinge im Bauch. So erklärt er laut "Woche heute": "Silvia ist eine ideale Kombination aus dem, was ich brauche: Superfreund, tolle Mutter, fantastische Geliebte. Noch immer habe ich auf der Fahrt nach Hause das irrsinnige Gefühl, mich auf sie zu freuen." Obwohl er von vielen Frauen umschwärmt wird, hat er nur Augen für seine Liebste: "Ihr bin ich hundertprozentig treu. Ich habe kein Interesse an einer anderen Frau." Worte, die runtergehen wie Öl ...