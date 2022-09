Roland Kaiser: Not-OP

Während des Sports brach sich Roland Kaiser zwei Wirbel, seine Achillessehne riss. Not-OP! Die Verletzung steht im Zusammenhang mit seiner langjährigen Erkrankung COPD. Diese griff nicht nur die Lunge, auch seine Knochen an. Droht dem Schlagerstar jetzt ein Leben im Rollstuhl?

Die Gefahr besteht! Denn seine Knochen sind durch Medikamente sehr viel poröser als die bei einem gesunden Menschen. Und je mehr sich der legendäre Sänger zumutet, desto größer wird das Risiko, nicht mehr richtig auf die Beine zu kommen.

Dabei hatte er so viel Glück, als man 2010 endlich eine Spenderlunge für ihn fand. Denn COPD, diese schreckliche Lungenerkrankung, bestimmte über so viele Jahre seinen Alltag. "Sie werden ihre schlechte Luft nicht los und können nicht mehr durchatmen", erklärte er in einem Interview. "Es findet kein Gasaustausch mehr statt. Es ist eine Krankheit, die zum Tode führt."

Was Roland Kaiser in seinen schwersten Stunden hilft: die Familie und sein bewundernswerter Optimismus. So scherzt er über den Bruch: "Durch die Wirbelbrüche wurde ich kleiner und durch den Riss ist mein Gang nicht mehr so elegant. Aber damit kann ich leben." Schön zu hören, dass er aus allem das Beste macht. Gerade tourte der "Santa Maria"-Star durch Deutschland, ist ab Ende Oktober wieder auf weiteren 36 Bühnen unterwegs – doch die Gefahr, sie tourt immer mit.