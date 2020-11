Roland Kaiser: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Auf seinem Instagram-Account lässt Roland jetzt die Bombe platzen: "Liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich Euch heute drei neue Open Air Termine für den Sommer 2021 ankündigen kann. Neben meinen bereits bestehenden Open Air Terminen, die von diesem Jahr aus den uns allen bekannten Gründen in das kommende Jahr verschoben werden mussten, könnt Ihr Euch nun mit mir ebenfalls auf diese drei Termine in wunderschönen Open Air Kulissen freuen." Nächsten Sommer wird Roland zusätzlich in Goslar, Emmendingen und Bad Kissingen auf der Bühne stehen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.