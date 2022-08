Roland Kaiser & Silvia: Bitteres Ehe-Aus

Zwischen Bangen und Hoffen. Kaisers Krankheit stellte das ganze Familienleben auf den Kopf. Vor allem Ehefrau Silvia quälte die Situation sehr, wie der Sänger in dem Buch "Gezeiten" gesteht. "Ich habe erlebt, dass Menschen, die mit dem Kranken die Zeit durchlitten haben, am Ende noch betroffener waren als der inzwischen Genesene."

Als die Krankheit ihren Anfang nahm, waren der Schlagerstar und seine Frau vier Jahre verheiratet. Ein Jahr zuvor war ihre kleine Annalena (heute 23) zur Welt gekommen. Silvia wollte das neue Familienglück genießen. Doch plötzlich musste sie jeden Tag um das Leben ihres Mannes fürchten.

Zeit für Liebe und Zärtlichkeit blieb da sicherlich nicht. Silvia ging es sehr schlecht, wie Roland Kaiser jetzt verrät: "Wenn jemand in der Familie oder in einer Beziehung krank wird, ist die gesamte Familie und der Partner betroffen."

Fast wäre die Ehe an dem Kummer zerbrochen. Doch trotz all der Herausforderungen blieb Silvia immer an seiner Seite. "Ihre Liebe gab mir Sicherheit." Und 2010 wendete sich schließlich alles zum Guten: Der Sänger bekam die rettende Lungentransplantation.