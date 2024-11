Romina Palm und Christian Wolf: Baby-Geschlecht verraten! "Es wird ein ...."

Mittlerweile weiß Christian, was es wird, während seine Liebste noch im Dunkeln tappt. Einziges Problem: In einem Gespräch soll ihm herausgerutscht sein, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Wir haben hier übrigens die ganzen Tage heiße Diskussionen, weil Romi denkt, dass ich mich beim Geschlecht verplappert habe", verrät der Fitnessguru auf Instagram. Doch Romina Palm ist sich sicher, dass ihre bittere Hälfte nur einen Fehler kaschieren will und schiebt ein: "Du hast dich verplappert. Es ist so was von klar: Wir kriegen einen Jungen."

Davon ist die 25-Jährige so felsenfest überzeugt, dass sie ihrem Mann ein Versprechen gemacht hat: Er darf den Namen des Babys aussuchen, sollte es ein Mädchen werden. Da sie es ist, die auf eine Tochter hofft, während er sich einen Jungen wünscht, würde sie diesen Deal wohl nicht eingehen, wenn sie sich nicht sicher wäre. Für Palm steht fest: Christian hat ihr das Geschlecht definitiv versehentlich verraten, möchte nun seine Haut retten und sie doch noch auf eine falsche Fährte führen, um die Spannung aufrechtzuerhalten!