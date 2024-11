Faisal Kawusi: Baby-Überraschung - aber wer ist eigentlich die Mutter?

Mehr als 26.000 Likes und knapp 800 Kommentare generierte das Papa-Tochter-Foto in den ersten Stunden – neben den vielen Glückwünschen bekommt der Comedian auch Zustimmung für eine Weisheit, die er von seiner eigenen Mutter lernte: "Du weißt, was Liebe ist, wenn du Kinder hast. Wie so oft, hat [Mama] damit recht behalten…", fügt er seiner Caption hinzu. Das sehen einige seiner Follower ganz genau so und berichten von ihren eigenen Erfahrungen als Eltern. Auch die Vorfreude auf zukünftige Shows macht sich bereits breit: "Kannst jetzt schon mal fleißig an Dad-Jokes basteln", "In ca. 5 Jahren geht's richtig los mit den Witzen", schreiben zwei weitere.

Doch so sehr seine Follower auch die Freude mit ihm teilen – einige machte das Ganze ein wenig stutzig. "Bin ich der Einzige, der nicht mal ansatzweise weder von einer Schwangerschaft noch von einer Partnerin etwas mitgekriegt hat?", fragt einer, und auch andere Kommentare zeugen davon, dass die Baby-News eine absolute Überraschung sind.