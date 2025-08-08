Für Romina wurde der impulsive Ausbruch schnell zum emotionalen Weckruf. Die Trennungsansage war weniger ernst gemeint – sondern eher ein Ventil für aufgestaute Gefühle. Im gemeinsamen Podcast packten die beiden ganz offen aus: Romina zog sich zurück, schickte Christian eine Nachricht – und behauptete weiter, sie meine es ernst. Doch Christian? Cool wie eh und je! Statt Drama gab’s ein offenes Ohr: Er bot ihr ein Gespräch an – und machte klar, was für ihn zählt: Sie sind eine Familie – vor allem wegen ihrer kleinen Tochter. Ein echter Ruhepol im Gefühlschaos!