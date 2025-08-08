Christian Wolf & Romina Palm sorgt für Verwirrung: "Ich trenne mich!"
Was ist los bei Christian Wolf und Romina Palm? Die frisch gebackene Mama klärt auf...
Die Fans sind schockiert: Romina Palm (26) kündigte in ihrem neuen Podcast “Die Schöne und der Wolf“ an, dass sie sich von ihrem Lieblingsmenschen trennen möchte. Hat Romina Heimweh oder ist Christians Verhalten der Grund für diesen Bruch?
Herrscht zwischen dem verlobten Paar etwa dicke Luft?
Drama in der Küche! Model Romina plauderte jetzt ganz ungeniert über ihre spontane "Mini-Trennung“, die sich vor ein paar Wochen abspielte. "Ich trenne mich", platzte es damals völlig impulsiv aus ihr heraus – mitten in der Küche, während Freund Christian seelenruhig an seinem Bananenbrot kaute. Von Panik keine Spur! Statt Drama nur stoische Gelassenheit. Romina gibt heute ehrlich zu: "Ich wollte einfach Aufmerksamkeit.“ Na, das nennt man wohl ein Beziehungsstatement mit extra Showeffekt!
Was bedeutet das sporadische Liebes-Aus nun für die beiden?
Für Romina wurde der impulsive Ausbruch schnell zum emotionalen Weckruf. Die Trennungsansage war weniger ernst gemeint – sondern eher ein Ventil für aufgestaute Gefühle. Im gemeinsamen Podcast packten die beiden ganz offen aus: Romina zog sich zurück, schickte Christian eine Nachricht – und behauptete weiter, sie meine es ernst. Doch Christian? Cool wie eh und je! Statt Drama gab’s ein offenes Ohr: Er bot ihr ein Gespräch an – und machte klar, was für ihn zählt: Sie sind eine Familie – vor allem wegen ihrer kleinen Tochter. Ein echter Ruhepol im Gefühlschaos!