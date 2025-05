"Handy weg, Baby halten!" – Pocher rechnet mit Influencer-Papa ab

"Kleiner Tipp von Vater zu Vater… Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten... Egal, wie viel Geld man verdient hat“, kommentierte Oliver Pocher auf Instagram, nachdem er in einer Story gesehen hatte, wie Christian Wolf fröhlich in die Kamera sprach, dabei jedoch vergaß, den empfindlichen Kopf seiner Tochter richtig zu halten. Ein fataler Fehler, denn Babys können ihren Kopf so kurz nach der Geburt selbstständig noch nicht stützen. Ohne jegliche äußerliche Unterstützung kann es schnell zu Verletzungen kommen.