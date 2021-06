Romy Walthall: Der Hollywood-Star ist tot

Romy Walthall wurde nur 57 Jahre alt. Die Hollywood-Legende ist an einem Herzstillstand verstorben, wie US-Medien berichten. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Rollen in "Im Körper des Feindes" und "The House of Usher". Besonders in den 80er und 90er Jahren war sie aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken und wirkte in zahlreichen Produktionen mit. So war Romy Walthall unter anderem in den Serien "Man of the People" und "Hotel Malibu" zu sehen. Auch in "Das Model und der Schnüffler", "Matlock", "T.J. Hooker", "Zurück in die Vergangenheit", "Jake und McCabe – Durch dick und dünn", , "L.A. Law", "Diagnose Mord" und "Akte X" hatte sie einige Rollen.