Joe Lara: Der "Tarzan"-Darsteller ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Joe Lara. Der Schauspieler soll zusammen mit sechs anderen Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Wie CNN berichtet, war der 58-Jährige, der eigentlich William Joseph Lara heißt, an Bord der Unglücksmaschine. Auch seine Frau, die Sachbuchautorin Gwen Shamblin Lara, soll unter den Todesopfern sein. Nach dem Sturz in den Percy Priest See südlich von Nashville, Tennessee, suchen Bergungskräfte nun nach den Passagieren der Maschine. Sie gehen davon aus, dass niemand den Crash überlebt hat.