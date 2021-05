Gavin MacLeod: Der "King of Queens"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Gavin

Gavin machte sich vor allem durch seine Rolle als "Captain Merrill Stubing" in der Kreuzfahrt-Serie "Love Boat" einen Namen. Deutsche TV-Fans dürften sich aber auch noch als seinen Gastauftritt als Onkel Stu in "King of Queens" erinnern. Doch er war auch in Produktionen wie "Hawaii Five-O", "Zack & Cody an Bord" und "Drei Engel für Charlie" zu sehen.

1954 gab MacLeod Joan Devore das Ja-Wort und die beiden bekamen vier gemeinsame Kinder. 18 Jahre später entschieden sie sich dazu, getrennte Wege zu gehen. 1974 heiratete er seine Schauspiel-Kollegen Patti Steel. Wenige Jahre später ließen sie sich scheiden. Der Grund: MacLeods Alkoholproblem. Nach der Scheidung stellte er sein Leben auf den Kopf und heiratete seine zweite Ehefrau rund drei Jahre später erneut.