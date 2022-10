Ron Masak: Der "Mord ist ihr Hobby"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Ron

Die traurige Nachricht wird von Rons Enkelin gegenüber "The Hollywood Reporter" bestätigt. Am Donnerstag starb er in einem Krankenhaus in Kalifornien unter natürlichen Umständen. Seine Familie soll in dieser Zeit bei ihm gewesen sein, darunter natürlich auch seine Ehefrau Kay Knebes und seine sechs Kinder.

Eingefleischte Fans kennen Ron nicht nur aus "Mord ist ihr Hobby", sondern auch aus Klassikern wie "Columbo" und "Tora! Tora! Tora!". Wie tragisch, dass nun noch ein Schauspiel-Idol von uns gegangen ist...