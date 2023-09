Ronan Keating: Jetzt packt er über den "The Voice"-Dreh aus!

Ob "When you say nothing at all" oder "Life is a Rollercoaster" - Ronan Keatings Hits kennt wirklich jeder! Jetzt gibt der Weltstar aus Irland zum ersten Mal sein Wissen an die Talents von "The Voice of Germany" weiter. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch seine Kollegen Shirin David, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz wollen den Sieg mit nach Hause nehmen. So spannend war es noch nie...