Ronja Forcher: Am "Bergretter"-Set! Wechselt sie jetzt zur Konkurrenz?

"Auf gehts in die ... Ramsau am Dachstein!", verkündet Ronja nun in ihrer Instagram-Story. Moment man, wird da nicht "Die Bergretter" gedreht? Richtig! Wenig später zeigt sie freudestrahlend an der Seite von Sebastian Ströbel (47) und Luise Bähr (45) und markiert die ZDF-Serie sogar. Hat Ronja etwa einen Gastauftritt in der nächsten Staffel? Wird es ein Crossover geben? "Noch top secret, mehr dazu im Herbst", schreibt sie geheimnisvoll.