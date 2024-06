Ronja Forcher & Stefan Mross: "Endlich kann ich es verraten!" Sie ist die neue Frau an seiner Seite

Ronja wird mit niemand Geringeren als Schlagerstar Stefan Mross (48) regelmäßig vor der Kamera stehen. "Endlich kann ich es verraten: Ich werde bei 'Immer wieder Sonntags' Außenmoderatorin! Ab diesem Jahr werde ich neben Stefan Mross Teil des Teams von 'Immer wieder Sonntags'", freut sich die Schauspielerin auf Instagram. Ronja wird in der Sendung eine ganz besondere Aufgabe übernehmen. "In mehreren Folgen werde ich quer durch Deutschland reisen und außergewöhnliche Menschen auszeichnen. Helden des Alltags, Helden, die das Land am Laufen halten. Menschen, die dann arbeiten, wenn andere frei haben und ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde: Sonntagshelden! Egal ob Menschen im Gesundheitswesen, in Tierkliniken, in der Sonntagsbäckerei oder gerade jetzt während der Fußball EM: Einsatzkräfte. Menschen im öffentlichen Verkehr, Hoteliers und Gastronomen… " Deshalb fordert sie ihre Fans auf: "Wenn ihr jemanden kennt, der*die diesen Preis verdient und den*die ihr nominieren wollt, informiert uns!"