Ronja Forcher: Konkurrenzkampf mit Stefan Mross? Er rechnet mit dem Schlimmsten

Seit fast 20 Jahren moderiert Stefan Mross die ARD-Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags". Doch auch ein alter Hase im Showgeschäft bleibt nicht von Kritik verschont. Immer wieder geriet Mross ins Kreuzfeuer; zuletzt sorgte ein handfester Streit in einem Hotel für Schlagzeilen und erhitzte Gemüter. Ronja dagegen hat sich in der Musikshow mit ihrer natürlichen Art in kürzester Zeit zum Publikumsliebling entwickelt. Genau das ist sie seit 16 Jahren als Lilly Gruber an der Seite von Hans Sigl (54) in "Der Bergdoktor".

Ein Zeichen dafür, dass Stefan Mross mit seiner Absetzung rechnet, schwingt in seinen Worten mit: "Man muss immer davon ausgehen, dass eine Sendung endet. Aus welchen Gründen auch immer." Diese Bemerkung lässt erahnen, dass sich etwas ändern könnte. Diesmal vielleicht zugunsten von Ronja Forcher.