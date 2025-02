Ronja Forcher: "Minifamilie" - Sie teilt ihr großes Glück

Ihre Liebsten bedeuten ihr alles: "Auch meine Eltern, mein Bruder und meine Oma stehen mir sehr nahe. Und was die Zukunft bringt: Ich will nichts ausschließen." Die Liebe und Geborgenheit, die sie selbst erfahren hat, prägten sie tief. "Allein so ein Glück zu haben, so glücklich aufgewachsen zu sein, bringt mich selbst in die Position, mir sehr gut vorstellen zu können, auch mal meine eigene Familie zu gründen. Für mich war die Erfahrung, ein Kind zu sein, so etwas Positives! Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, einem anderen Menschen diese wunderschönen Erfahrungen zu schenken."

Dennoch lassen sie und Felix sich Zeit. "Wir versuchen, uns da sehr zeitgemäß und modern keinen Druck zu machen." Gemeinsam genießen sie ihr Leben in der Nähe von Berlin. Feste Pläne? Nicht notwendig! "Aber ich bin für alles offen", stellt Ronja klar. Ihr Vertrauen ins Schicksal ist unerschütterlich: "Die Sachen, die passieren sollen, werden passieren." Was auch immer das Leben noch bereithält – sie heißt es mit offenen Armen willkommen.

