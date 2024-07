Ronja Forcher: Süßes Outing! Ihr Baby soll in Tirol aufwachsen

Dort sieht Ronja Forcher ihre Zukunft: "Wenn wir an unsere potenzielle Familiengründung denken, sind wir uns einig, dass auch ­unsere Kinder einmal in Tirol aufwachsen sollen. In der wunderschönen Natur, mit Ber­gen und Wäldern. So wie wir", ­sagt die Schauspielerin im Interview mit "Das Neue Blatt". Eigentlich kein Wunder. Denn Ronjas Mann Felix stammt auch aus Tirol.

Ein Leben in Berlin, das Herz in den Bergen. Deshalb hat Ronja jetzt ein ­"Liebeslied" über ihre Sehnsucht nach daheim geschrieben. Der "Tirol Remix" – eine Hommage an Berge, Kindheit und "Bergdoktor"-Kollegen. Und ein Bekenntnis, wo sie und ihre künftigen Kinder hingehören.

