Ross Antony: Missbrauchs-Schock! Er bricht sein Schweigen

"Ich war bei ihnen zu Hause, sie sollten auf mich aufpassen, weil meine Eltern unterwegs waren", erinnert sich der Schlagerstar an die schicksalhafte Nacht. "Die beiden Männer waren so was wie Freunde, sie leiteten eine Theatergruppe bei uns und meine Eltern kannten sie gut. Wir alle haben ihnen vertraut." Ein fataler Fehler! Denn als der kleine Ross im Nebenzimmer eingeschlafen war, schlichen sich die Männer zu ihm in den Raum. "Einer war direkt über mir", blickt der 48-Jährige schmerzlich zurück. "Ich konnte nichts sagen, ich war wie leblos. Ich habe nur immer diese blubbernde Lavalampe angestarrt, die im Zimmer war. An dem Abend wurde ich missbraucht."

Nach der Tat redeten die beiden Männer auf den damals zwölfjährigen Ross ein. Es sei seine Schuld, sagten sie. Er hätte es freiwillig gemacht. Und das verfing. "Ich hatte als Kind einfach nicht die Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen." Der heutige Entertainer vertraute sich niemandem an. Die schreckliche Nacht wurde sein bestgehütetes Geheimnis. Deswegen konnten die Täter auch nie zur Rechenschaft gezogen werden...