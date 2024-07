Ross Antony: Doppelte Geburtstags-Überraschung zum 50.!

Gemeinsam sind sie nun bereits ein ganzes Jahrhundert alt – wie der Zufall es so will, wurden Ross Antony und sein Mann Paul (50) in diesem Jahr beinahe gleichzeitig 50 Jahre alt. Klar, dass da die Doppel-Geburtstags-Sause auf der Hand liegt. Der einstige "Popstars"-Gewinner teilte mit "Das neue Blatt" jetzt seine Pläne für die Geburtstags-Party. Feiert Ross gebührend in großer Manier? "Ja, mein Mann Paul, der ge­rade 50 geworden ist, und ich feiern zusammen in Cornwall in unserem Ferienhaus. Wir haben ­unsere Familien eingeladen und zehn Schulfreunde, mit denen wir noch Kontakt haben. Aber nicht alle kommen auf einmal: Zuerst feiern wir mit meiner Mutter, Pauls Eltern und meinen Cousinen, dann kommen die Schulfreunde. Insgesamt feiern wir vier Wochen lang." Wow, was ein Event.

Doch schleicht sich bei Ross Antony da auch mal die Furcht über das Älterwerden ein? "Ich hatte ein bisschen Angst vor der Zahl, aber meine ­Mutter hat mir etwas sehr Kluges gesagt: Ich soll dankbar sein, dass ich überhaupt 50 werden darf. Das ist nicht ­selbstverständlich. Und meine Mama zeigt mir jeden Tag, wie schön es sein kann, älter zu werden." Mamas haben eben immer die besten Ratschläge parat. Da freut sich seine Mutter Vivien Catterall (81) gewiss genauso sehr wie ihr Sohn die süße Doppel-Geburtstagsfeier gemeinsam zu zelebrieren.

