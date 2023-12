Ross Antony: So verläuft Weihnachten im Hause Antony!

Es ist egal, wie alt man ist, und auch egal, wie berühmt man ist: Zu einem richtig schönen Weihnachtsfest gehört die Mama. Auf sie will natürlich auch Ross Antony nicht verzichten. Und das, obwohl Vivien (81) in England lebt und der Sänger mit seinem Mann Paul (49) in Siegburg. "An Weihnachten holen wir meine Mama zu uns", verrät der 49-Jährige gegenüber "Das Neue".