RTL-Autohändler Jörg Krusche: Herzprobleme! Er liegt im Krankenhaus!

Horst Lichter

Traurige Neuigkeiten!

Schnurrbart, Nickelbrille, verschmitztes Lachen – wer dem Fernsehkoch begegnet, wird automatisch von seiner guten Laune angesteckt. Doch auch an Horst Lichter (58) ist dieses besondere Jahr nicht spurlos vorbeigegangen. Plötzlich musste er in den Tag hineinleben, hatte keine Termine. Dafür aber viel Zeit für den Garten. Und noch mehr Zeit zum Grübeln. "Als ich mir die Zahl der an Corona Verstorbenen bewusst machte – da wurden plötzlich die eigenen Probleme wie der Stau am Morgen unfassbar klein", gab Horst laut "Freizeitwoche" zu verstehen...