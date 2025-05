RTL bestätigt: Erneutes Comeback von Christine möglich!

Influencerin SelfieSandra, mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov, steht aktuell im Fokus der Fans. Der Grund: anhaltende gesundheitliche Probleme, die ihren weiteren Verbleib in der Show infrage stellen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sie offen über körperliche und psychische Belastungen gesprochen. Nun kämpft sie mit einer hartnäckigen Erkältung, wie sie auf Social Media selbst bestätigte. Wird sie also in der nächsten Liveshow ausfallen?