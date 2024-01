RTL: Diese Show wird härter als das Dschungelcamp

In der neuen Show, die der Sender plant, sollen die Teilnehmenden auf unbestimmte Zeit in der Wildnis ausgesetzt werden. "Alone – Überlebe die Wildnis" heißt die neue Show und geht schon ab dem 8. Februar auf RTL+ los. Die Teilnehmenden sind keine Promis, sondern Unbekannte, die auf Vancouver Island an der Westküste Kanadas getrennt voneinander ausgesetzt werden. Sie werden keinen Kontakt zur Außenwelt haben und auch keine Kameras, die sie begleiten.

Die Teilnehmenden müssen also selber für alles sorgen und sind komplett auf sich allein gestellt. Dabei filmen sie sich selbst. Wer das am längsten schafft, gewinnt am Ende. Wie "Bild" berichtet, sollen die Dreharbeiten drei Monate gedauert haben.