RTL setzt Dieter Bohlen Show ab!

Die letzten Folgen scheinen bei den Zuschauern nicht so gut angekommen zu sein, wie erhofft. Auf dem Instagram-Kanal der Sendung haben sich in letzter Zeit die negativen Kommentare gehäuft. "Die Sendung kann man in die Tonne kloppen. Absolut kein Vergleich mehr zu früheren Staffeln. Es kommt überhaupt keine Stimmung auf, kein Live-Finale mehr, paar hundert Zuschauer im Publikum entscheiden, wer gewinnt?", poltert ein User. Eine weitere Insta-Nutzerin kann da nur zustimmen: "Ich war von der Sendung enttäuscht, man sollte sie absetzen. Der Sender sieht es wahrscheinlich auch so, denn das Preisgeld wurde auch schon halbiert." Und so ist es nun auch gekommen. Wie schade!