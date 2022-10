RTL: TV-Hammer! Sender bringt neue Datingshow auf den Markt!

Wenn es um Datingformate geht, macht dem Sender "RTL" niemand was vor. Sie bedienen wirklich jede Sparte und überraschen ihre Zuschauer immer wieder mit neuen Ideen. So auch jetzt: Ende November soll eine neue Datingshow auf "RTL+" an den Start gehen!

"Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" heißt die neue sechsteilige Reality-Show und soll laut "RTL" das größte Dating-Experiment Europas werden.

Wie es jetzt in einer Pressemitteilung heißt, werden in dem neuen Format fünf Teams mit jeweils zwei Kandidaten quer durch Europa touren, um so viel wie möglich zu daten. Das Ganze werden die Promis über die bekannten Dating-Apps versuchen. Am Anfang der Show bekommen die Teams ein Handy, auf dem Tinder, Lovoo, Bumble, Badoo, Grindr und Romeo vorinstalliert sind. Das Ziel dabei: So viele Dates wie möglich zu bekommen!

Das erste Team ist auch schon bekannt: Die ehemalige "DSDS"-Kandidatin Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen kämpfen als Team um den Sieg.

