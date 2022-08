Ex-Bachelor Sebastian Preuss: Tinder-Beichte! So sucht er jetzt nach der Liebe

2020 begab sich Sebastian Preuss als Bachelor im TV auf die Suche nach der großen Liebe, fand sie jedoch in keiner seiner Finalistinnen. Am Ende gingen sowohl Wioleta Psiuk als auch Diana Kaloev ohne eine Rose des TV-Junggesellen nach Hause. Doch abseits der Show konnte sich der 32-Jährige am Ende doch noch für eine Frau entscheiden und verkündete im Netz, dass er eine Freundin habe. Doch auch mit ihr scheint es sich nun ausgeturtelt zu haben, denn nun verriet er, dass er wieder auf der Suche ist - auf Tinder!